Nach zahlreichen eher milden Nächten hat es in der Nacht zum Donnerstag auf Mallorca erstmals in diesem Winter richtig Frost gegeben. Auf Son Torrella, einer bei Santa Maria del Cami gelegenen Finca, wurden laut dem Wetterdienst Aemet 1 Grad unter Null gemessen. Am Kloster Lluc sank das Quecksilber genau auf den Gefrierpunkt. Kalt war es mit einem Grad auch in Campos und im Weinort Binissalem. Die gefühlte Temperatur ("sensación térmica") lag wegen der Feuchtigkeit weit darunter, sodass viele Menschen nicht unbedingt Lust verspürten, aus dem Bett zu kommen.

Für den Dreikönigstag sagt Aemet stabiles sonniges Wetter voraus. Bei wenig Wind werden 17 Grad erreicht, die Nacht wird in etwa genauso kalt wie die vergangene. Mit feuchterer Luft, böigem bis starken Südwestwind und örtlich leichtem Regen steigen die Werte am Wochenende wieder: Nachts wird mit 11 bis 13 Grad gerechnet, am Tag kann am Sonntag wieder die 20-Grad-Marke erreicht werden.

Bislang war es auf der Insel erheblich wärmer als in der laufenden Jahreszeit üblich. Bereits im Sommer und im Herbst war es auf Mallorca wärmer bis heißer als üblicherweise gewesen. Rekordverdächtige vier Hitzewellen und Badetemperaturen sogar im November führen Experten auf den offenbar fortschreitenden Klimawandel zurück. Besonders kalt und ungemütlich wird es auf Mallorca allerdings oft erst im Februar und März.