Mallorca ist ein Shoppingparadies. Wer sich neu einkleiden, seine Ferienwohnung umdekorieren oder Mitbringsel für Freunde in Deutschland sucht, hat viele Möglichkeiten fürs Einkaufen. Seien es die großen Shoppingcenter wie etwa FAN und Portopi oder das Mallorca Fashion Outlet, die schönen Innenstädte, aber auch die zahlreichen Wochen- und Flohmärkte in jeder Himmelsrichtung der Insel.

Jüngst hat die Balearen-Regierung die zehn verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage für 2023 bekannt gegeben, an denen die meisten Geschäfte in den Zentren und Gewerbegebieten geöffnet sein werden. Diese sind der 15. Januar, 12. März, 6. April, 25. Juni, 15. August, 10. September und 26. November. Der Dezember hat gleich drei solcher Tage im Gepäck, und zwar am 8., 17. und auch den 24., denn Heiligabend wird im kommenden Jahr auf einen Sonntag fallen.

Fernab von den großen Modeketten und bekannten Marken, bleiben die Wochenmärkte ein Einkaufshighlight auf Mallorca, das Urlauber und Residenten gleichermaßen anzieht. Einheimische decken sich mit – im Vergleich zu den Supermärkten meist etwas günstigerem – knackfrischen und regionalem Obst und Gemüse ein, und Urlauber genießen noch ein Stück authentisches Mallorca. Denn es ist einfach ein gemütliches Ritual, erst über den bunten Wochenmarkt zu bummeln und hinterher auf dem Marktplatz noch ganz in Ruhe einen Café con leche zu trinken. Zu den beliebtesten Märkten zählt der in Sineu, der immer mittwochs stattfindet, und auch viele lokale Milch- und Fleischprodukte im Sortiment hat. Gleichermaßen gut besucht ist der immer sonntags auf der Plaça Nova ausgerichtete Markt in Santa María. Dann gibt es, ebenfalls sonntags, weitere Märkte, die besonders stark auf mallorquinische Öko- und Agrarprodukte fokussiert sind, diese sind in Sa Pobla, Alcúdia, Pollença und Felanitx. Früh aufstehen lohnt sich auf jeden Fall, denn üblicherweise sind die Stände ab acht Uhr aufgebaut und werden spätestens um 14 Uhr wieder eingeräumt.

Stöbern, bummeln, feilschen und den ein oder anderen Schatz mitnehmen kann man auf den Flohmärkten Mallorcas. Sie werden immer beliebter, weil Nachhaltigkeit und Vintage mittlerweile wichtige Aspekte der Modebranche sind. Ein kleiner Wermutstropfen vorab: der durch seine Nähe zu Palma besonders beliebte Flohmarkt in Marratxí findet nicht mehr statt. Ausweichen kann man samstags nach Campos, Calvià oder Sineu (immer am ersten Samstag im Monat) sowie sonntags nach Inca, Consell oder Artà. Generell kann man die Flohmärkte von 9 bis 13 Uhr besuchen. Ein Blick auf die Webseiten der einzelnen Rathäuser (ayuntamientos) lohnt sich auch immer, da viele Städte und Orte auf Mallorca wegen der hohen Nachfrage laufend kleine Flohmärkte organisieren. Meistens werden diese noch um Food-trucks und Livemusik wie etwa DJ-Sets ergänzt, sodass man hier mit der ganzen Familie oder Freunden ein paar Stunden verbringen und gleich noch tanzen und essen kann.

In Costitx wurde im Oktober in einem einmaligen Pilotprojekt erstmals ein ganz neues Konzept erprobt, nämlich das eines Tauschmarktes. Ganz ohne Karten- oder Bargeldzahlung haben alle Besucher Waren ausgetauscht, anstatt etwas zu kaufen. Zusätzlich erwähnenswert sind die zahlreichen Benefiz-Flohmärkte, die über das Jahr verteilt, auf der Insel für einen guten Zweck veranstaltet werden, wie der des Clubs Elsa, der Kleidung, Spielzeug und viel Nippes zu bieten hat.