Der spanische Wetterdienst (Aemet) kündigt für Sonntag, den 8. Januar 2023 Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde an. Ist das Wetter auf Mallorca am Vormittag noch freundlich, soll der Wind ab 15 Uhr anschwellen und auch das Mittelmeer an Mallorcas Küstenlinie in Aufruhr bringen. Demnach rechen die Experten neben den starken Winden zusätzlich mit bis zu drei Meter hohen Wellen, die auf Mallorcas Strände und Buchten treffen sollen. Von offizieller Seite wurde daher die Warnstufe gelb für die komplette Insel ausgegeben.

Lediglich im Landesinneren und in Teilen des Tramuntana-Gebirges wird der Wind nur mit bis zu 55 Kilometer pro Stunde über die Landmasse blasen. Auch Mallorcas Nachbarinsel Menorca soll von dem Atlantiktiefausläufer getroffen werden. Für Ibiza hingegen wurde keine Starkwindwarnung ausgegeben. Das Mittelmeer soll jedoch auch hier an diesem Sonntag sehr rau werden, sodass ebenfalls die Gefahrenwarnstufe gelb angegeben wird. Aktuell sieht es danach aus, also würden die Starkwinde bis nach Mitternacht anhalten. Erst in den frühen Morgenstunden rechnet man größtenteils mit dem Abflachen des Windes.

Nur der südlichste Teil von Mallorca soll die ganze Nacht heftige Böen abbekommen. Am Montagvormittag entspannt sich die Situation inselweit zunächst, bis dann um die Mittagszeit besonders im Norden, Nordosten und der Inselmitte erneut die Windwarnstufe gelb ausgegeben wird. Das Niederschlagsrisiko für Mallorca liegt am Sonntag und am Montag je nach Region bei zwischen zehn und 40 Prozent. In der Nacht zum Dienstag flacht der Sturm endgültig ab und das Mittelmeer beruhigt sich ebenfalls. In Richtung Wochenmitte erwartet Mallorca mildes Winterwetter mit Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius.

Die Tiefstwerte in den kommenden Nächten sollen zwischen fünf und sieben Grad betragen. Zuletzt wurden am vergangenen Donnerstag erstmals in diesem Jahr Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auf Mallorca gemeldet. So wurden auf Son Torrella, einer bei Santa Maria del Cami gelegenen Finca 1 Grad unter Null gemessen. Aufgrund der bevorstehenden starken Winde hat die oberste Naturschutzbehörde die Genehmigung von öffentlichen Feuern ausgesetzt. Wegen der geringen Niederschläge in den vergangenen Wochen besteht für Teile der Insel ein erhöhtes Risiko für Waldbrände auf Mallorca und den Nachbarinseln.