Nach einem zeitweise leicht feuchten, aber sehr windigen Intermezzo kehrt auf Mallorca wieder die gewohnte Ruhe ein. Laut dem Wetterdienst Aemet flaut der Nordwestwind bis zum Dienstagmorgen zusehends ab. Bei in etwa gleichbleibenden Höchsttemperaturen um 17 bis 18 Grad herrscht ab Dienstagnachmittag wieder das eher milde Winterwetter vor, wenngleich es etwas kühler wird als in den vergangenen Tagen.

In der Serra d'Alfabia erreichten die Böen am Montagmorgen mehr als 100 Stundenkilometer, in Banyalbufar waren es 69, in Palma an der Mole Dic de l'Oest 62 und in Portocolom 61. Dies führte dazu, dass sich die Wellen hoch aufbäumten und auch Äste herunterfielen und Bäume umstürzten.

Die Nacht zum Montag war überraschend mild gewesen: In Sineu, Portocolom und Artà wurden die 16 Grad nicht unterschritten. In Llucmajor, Porreres und Campos verharrte das Quecksilber bei 14 Grad. In den kommenden Tagen wird auf der Insel allerdings wieder mit einstelligen Werten gerechnet.

Regen fiel kaum auf Mallorca, auch wenn die Wolken manchmal sehr niedrig über den Himmel zogen. Am meisten kam mit 0,3 Litern pro Quadratmeter noch in der Serra d'Alfabia zusammen. Bis mindestens zum kommenden Wochenende bleibt es dann meist sonnig und eher windarm.