Dem spanischen nationalen Statistikamt (INE) zufolge sprechen über 50.000 Bewohner der Balearen keine der beiden Amtssprachen – also weder Katalanisch noch Spanisch. Trotzdem sind diese beiden Sprachen naturgemäß die am häufigsten gesprochenen auf Mallorca und den Nachbarinseln. Englisch ist die Sprache, die in der Region an dritter Stelle folgt. Insgesamt sind es 28.477 Residenten, die innerhalb ihrer Familie ausschließlich Englisch sprechen und 33.473, die am Arbeitsplatz auf Englisch kommunizieren. Auch Arabisch gehört zu den meistgesprochenen Sprachen auf dem Inselarchipel und landet auf Platz vier. 14.258 Personen sprechen mit ihrer Familie und 8.132 an ihrem Arbeitsplatz Arabisch.

Die Bedeutung der deutschen Sprache ist auf den Balearischen Inseln in den vergangenen Jahren zurückgegangen, jedoch weiterhin groß. 9890 Personen sprechen zu Hause ausschließlich Deutsch, am Arbeitsplatz sind es 5811 Residenten. Damit belegt Deutsch den fünften Rang vor Italienisch, das von gut 6000 Balearen-Bürgern in der Familie und von 2000 am Arbeitsplatz gesprochen wird. Die spanische Verfassung aus dem Jahr 1978 führte Spanisch als Amts- und Staatssprache ein – der katalanischen Sprache wurde damals jedoch zunächst ein Sonderstatus als Regionalsprache zugestanden. Erst 1983 wurde auch Katalanisch als gleichberechtigte Amtssprache anerkannt. Auf Mallorca wird vielerorts und von vielen Menschen Katalanisch beziehungsweise auf der Insel der Dialekt Mallorquín im täglichen Sprachgebrauch verwendet.