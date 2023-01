Auf Mallorca müssen sich die Menschen auf einige mitunter nasse, zeitweise deutlich kältere und vor allem windige Tage einstellen. Der Wetterdienst Aemet prognostiziert, dass es mit dem Wind nach einem noch ruhigen und milden Sonntag schon am Montagmorgen losgeht. Es wird an diesem Tag allerdings noch nicht mit Regen gerechnet. Dennoch gilt bereits wegen hohen Seegangs und starker Böen die Warnstufe Gelb, noch werden angenehme 17 Grad erreicht.

Am Dienstag wird es dann deutlich ungemütlicher, weil der Sturm an Stärke zunimmt. Deswegen wurde wegen hoher Wellen rund um Mallorca die Warnstufe Orange ausgerufen. 19 Grad werden dann noch erreicht, bevor am Mittwoch die Werte um vier bis fünf Grad zurückgehen sollen. Der Tiefpunkt soll am Donnerstag mit lediglich 13 Grad und unangenehm kalten Nordostböen erreicht werden. Die Schneefallgrenze liegt dann bei nur noch 500 Metern, sodass sich das Tramuntana-Gebirge wohl weiß einfärben dürfte.

Eine Wetterberuhigung ist erst ab Freitag zu erwarten: Dann flaut der Wind ab, doch es bleibt laut Aemet zunächst schmuddelig und regnerisch. An dieser Lage soll sich auch am Samstag nichts ändern. Allerdings: Andere Wetterdienste erwarten dann bereits wieder Sonne. Nachts sacken die Temperaturen auf nur fünf Grad.

Bislang war das Wetter im Dezember und Januar sehr mild auf Mallorca gewesen. Dies lockte vor allem zum Jahreswechsel viele Urlauber an. Ob gewisse Veranstaltungen wie Konzerte oder das rituelle öffentliche Grillen (beides am Donnerstag, 19. Januar) beim bevorstehenden Palma-Stadtfest angesichts des Windes stattfinden können, ist fraglich.