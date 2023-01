Ein 48-jähriger Mann paraguayischer Staatsangehörigkeit ist am Flughafen von Palma de Mallorca verhaftet worden, weil eine Schusswaffe bei ihm entdeckt wurde. Der Vorfall ereignete sich, als die Beamten nach der Aufgabe des Koffers des Mannes an einer Gepäckkontrollstelle einen verdächtigen Gegenstand fanden. Die Polizisten ahnten offenbar sofort, dass es sich um eine Waffe handeln könnte. Wenige Minuten machten sie den Besitzer des Koffers ausfindig, in dessen Beisein sie das Gepäckstück öffneten und ein kurzläufiges Luftgewehr entdeckten.