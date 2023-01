Die spanische Polizei konnte einen 44-jährigen Dieb verhaften, dem vorgeworfen wird, in sieben verschiedenen Geschäfte in Palma und zudem in einem Málaga eingebrochen zu sein. Die Raubüberfälle sollen sich in dem Zeitraum vom 18. Dezember 2022 bis Anfang Januar 2023 ereignet haben. Dabei soll der mutmaßliche Einbrecher immer nach derselben Taktik vorgegangen sein: Zunächst verschaffte er sich Zugang zu den Räumlichkeiten und stahl danach das Geld aus der Kasse sowie verschiedene Wertgegenstände. Den Ermittlern benutzte der Mann ein Skateboard als Fortbewegungsmittel in Zentrum von Palma. Die Geschäfte, in denen er eingebrochen ist, befinden sich in der Nähe des Rathausplatzes und der Stadtviertel Pere Garau und Sant Nicolau.