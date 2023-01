Familiendrama auf Mallorca: Und plötzlich war der Hund verschwunden und in den Brunnenschacht gefallen. Ein Sturz in 20 Meter Tiefe. Wie durch ein Wunder überlebte das Tier den Aufprall im Wasser und hielt sich mühsam an der Oberfläche.

Das Ehepaar, das auf einer Finca außerhalb von Inca in der Inselmitte lebt, wusste sich am Freitagabend nicht anders zu helfen als die Feuerwehr zu alarmieren. Diese sowie einige Polizeistreifen rückten unverzüglich aus. Mit einiger Mühe gelang es den Einsatzkräften das Tier zu lokalisieren, da die Nacht bereits angebrochen war. Doch mithilfe von Taschenlampen konnten die Feuerwehrleute den Hund ausfindig machen, der sehr verängstigt und durchnässt war. Wenige Minuten später war die Rettung erfolgreich abgeschlossen. Offenbar hatte ein Feuerwehrmann mit einer Seilwinde in die Tiefe herabgelassen werden müssen. Die Einsatzkräfte konnten das Tier aus seiner misslichen Lage befreien und seinen bis dahin verzweifelten Besitzern übergeben. Wie es dazu gekommen war, dass der Hund in den Schacht gefallen war, wurde nicht mitgeteilt. Ähnliche Nachrichten Gestählte Muskelmänner – Mallorcas Feuerwehrmänner heizen mit neuem Kalender ein! Katze aus Brunnenschacht gerettet Mehr ähnliche Nachrichten (1) Auf Mallorca verfügen die Landgüter häufig über Tiefbrunnen, aus denen zum Bewässern Grundwasser herauf gepumpt wird. In der Regel sind die Öffnungen solcher durchaus schmalen Schächte gut abgedeckt, um Unglücke zu verhindern.