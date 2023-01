Auf Mallorca ist in der Nacht zum Montag der dichteste Schneefall seit vielen Jahren niedergegangen. Wie der Geograph, Alberto Darder, auf seinem Twitter-Account mitteilte, fiel Schnee oberhalb von 500 Metern. Sieben Zentimeter kamen in der Nähe des Tunnels von Monnabèr bei Fornalutx zusammen.

Die Temperaturen gingen überall auf der Insel gehörig in den Keller. Laut dem Wetteramt Aemet war es in Campos mit minus 2,8 Grad am kältesten. Sehr kalt war es auch in Ses Salines (minus 2 Grad), in der Serra d'Alfàbia (minus 1,7 Grad) und in Escorca (minus 0,9 Grad). Knapp oberhalb des Gefrierpunkts blieben die Werte am Flughafen von Palma (plus 1,2 Grad), in Manacor (plus 2,7 Grad) und an der Universität (plus 2,3 Grad).

Gar nicht so extrem kalt war es im Norden von Mallorca: In Port de Pollença sackte das Quecksilber auf "nur" plus 6,2 Grad ab, im Dorf Pollença auf 5,8 Grad. Am Leuchtturm von Cala Rajada sank das Quecksilber auf plus 7,8 Grad. Am mildesten war es am Sonntag tagsüber mit 12,8 Grad.

In den kommenden Tagen wird es nur unmerklich milder: Bis Donnerstag werden 12 Grad erreicht, am Freitag sind dann sogar 13 Grad drin. Der Wind ist je nach Inselregion unterschiedlich stark. Während es in Palma erträglich bleibt, wehen die Böen etwa im Nordosten zeitweise viel stärker. Mit Werten zwischen 15 und 20 Grad darf bis auf Weiteres nicht gerechnet werden.