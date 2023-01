Feueralarm am "Ballermann". Wie MM-Leser am Donnerstag berichteten, brannte es an der Playa de Palma. Am frühen Donnerstagmorgen war aus der Ferne zwischen den Balnearios 2 und 5 eine dichte, dunkelgraue Rauchsäule zu sehen. Das Video war der Redaktion des Mallorca Magazins zugespielt worden. Der Leser, der die Aufnahme machte, schrieb dazu: "Guten Morgen, es gibt wohl wieder etwas Unangenehmes zu berichten. An der Playa de Palma brennt wohl wieder ein Haus. Ich denke zwischen Balneario 2 und 5. Da dort keine Felder sind, wo üblicherweise abgebrannt wird, befürchte ich einen Vollbrand." Am späten Donnerstagvormittag dann stand aber fest, dass es sich um eine brennende Yacht handelte, wie MM aus Feuerwehrkreisen erfuhr.