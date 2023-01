Manchmal kann einem die Schönheit Mallorcas den Atem rauben. Egal, wie gut man die Insel kennt, immer wieder erlebt man Momente, in denen man aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt. Für Residenten und Urlauber beginnt jetzt eine Zeit, die ganz besonders ist. Denn wenn die Mandelblüte ihren weiß-rosa, zarten Charme versprüht, zieht sie jeden in ihren Bann.

Wegen des außergewöhnlich milden Dezembers wurden in diesem Jahr die ersten Exemplare ungewöhnlich früh gesichtet: Bereits am 7. Dezember entdeckte MM-Leserin Sylvia Franz sie nahe der Cala Mesquida im Osten Mallorcas. Normalerweise stehen die Mandelbäume auf den Balearen in der ersten Februarhälfte in voller Blüte und man kann sie bis in den März bewundern. Meist beginnt die Blüte an der Ostküste, bei Porto Cristo etwa, oder im Inselinneren bei Sineu oder Maria de la Salut. Je nach Wetter, Kälte und Witterung kann sie früher oder später beginnen und kürzer oder länger dauern.

Wer lauf-faul ist, kann die Mandelblüte einfach mit dem Auto oder dem Mietwagen abfahren. Denn oft stehen die Bäume entlang von Landstraßen und dafür muss man nicht einmal aussteigen. Einige Routen sind zum Beispiel die Ma-1031 von Es Capdellà nach Andratx, der Weg zwischen der Cala Santanyí und dem Ort Santanyí, aber auch wenn man auf der M-3240 von Sineu nach Costitx unterwegs ist oder auf der Ma-14 nahe Felanitx, ist das Blütenmeer zu sehen.

Für diejenigen, die gerne wandern gehen, gibt es zahlreiche Anbieter, die geführte Touren im Programm haben. Mallorca Muntanya ist einer von ihnen und führt ab Port de Sóller durch das Tramuntana-Gebirge. Die elf Kilometer lange Wanderung wird als leicht bis mittelschwer deklariert und kostet pro Person 60 Euro, während Kinder die Hälfte zahlen. Die Route führt erst per Minibus ins Dorf S’Esgleieta, von dort aus geht es Richtung Esporles und mit dem Bus zurück an den Ausgangspunkt.