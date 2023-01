Die Schneemenge auf den Gipfeln von Mallorcas Gebirge Serra de Tramuntana hat bereits eine Höhe von 50 Zentimetern erreicht. Das teilte der spanische Wetterdienst Aemet am heutigen Sonntagmorgen mit. Er gab zudem bekannt, dass die Schneedecke ab 800 Metern 15 Zentimeter dick ist. Es handelt sich mithin für mallorquinische Verhältnisse um einen bedeutenden Schneefall, auch wenn er nicht den Meeresspiegel erreicht hat.

Unterdessen hat Aemet wie angekündigt heute um 10 Uhr die Warnstufe Orange für Schnee für das Tramuntana-Gebirge wieder deaktiviert. Die Wettervorhersage für Mallorca für den heutigen 29. Januar kündigt allgemein leichte Niederschläge an, wobei die Schneehöhe am Nachmittag von 600 auf 800 Meter ansteigt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad und damit immer noch unter den für diese Jahreszeit üblichen Werten von 14 bis 15 Grad. Der Wind weht bis zum Nachmittag aus Nord und Nordost mit starken Unterbrechungen.

Der Schnee hat auch seine Auswirkungen auf den Verkehr und hat zur Sperrung von Straßen geführt, insbesondere der Landstraße Ma-10 von Kilometer 29 bis Kilometer 45 (Kreuzung Sa Calobra - Mirador de ses Barques). Andere Abschnitte der Straße sind wieder befahrbar. So teilte das Straßenbauamt des Inselrats von Mallorca tmit, dass die Ma-10 von Kilometer 20 (Coll de Sa Batalla) bis Kilometer 29 (Abzweigung Sa Calobra) wieder freigegeben ist. Gleiches gilt für die Ma-2141 (Sa Calobra).

Wegen der derzeitigen Wetterlage im Gebirge appelliert die balearische Notrufzentrale nicht in die Serra de Tramuntana zu fahren, um mögliche Zwischenfälle auf den Straßen zu vermeiden. Nach Angaben der Guardia Civil kam es in den vergangenen Tagen aufgrund des Schnees zu rund 30 Zwischenfällen im Straßenverkehr. In einem Fall mussten Beamte der Guardia Civil eine Familie aus einem Graben befreien. Aufgrund des Schnees war das Fahrzeug von der rutschigen Straße abgekommen.

Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes wird das winterliche Wetter allerdings bald vorbei sein. Ab Dienstag setzt sich nach aktuellen Prognosen wieder verstärkt die Sonne durch. Das Thermometer klettert dann auf 15 Grad. Doch viel wärmer wird es vorläufig nicht. Bis Anfang Februar werden sich die Temperaturen auf diese Tageswerte einpendeln. Dabei gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Nachts sinken die Temperaturen auf 4 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt um die 14 Grad.