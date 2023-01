Am Dienstagnachmittag ist auf Mallorca ein Auto auf einer Brücke völlig ausgebrannt. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ereignete sich das Unglück auf der Überführung der Anschlussstelle La Vileta an Palmas Stadtautobahn Vía de Cintura. Dem Bericht zufolge habe der Fahrer des Wagens, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, auf der Brücke gemerkt, wie sein Fahrzeug zu brennen beginnt. Er konnte sich in Sicherheit bringen, das Auto allerdings wurde Raub der Flammen.

Bei der Polizei und der Feuerwehr gingen unmittelbar nach dem Beginn des Brandes Hunderte Anrufe ein, schließlich war die Rauchsäule von weitem zu sehen und direkt unter der Brücke verläuft Palmas sechsspurige Stadtautobahn. Auf dieser kam es in der Folge dann auch zu langen Staus in beiden Fahrtrichtungen. Einerseits, weil Schaulustige auf die Bremse traten, andererseits aber auch, weil viele verunsicherte Fahrer ob des intensiven Rauchs ihre Fahrt aus Sicherheitsgründen verlangsamten. Die Polizei sperrte die Stelle weiträumig ab, die herbeigerufenen Feuerwehrleute hatten den Brand aber rasch unter Kontrolle, sodass der Verkehr schnell wieder normal floss. Im Einsatz waren Polizei und Feuerwehr aus Palma. Verletzt wurde niemand, das Auto allerdings ist ein Totalschaden.