Es war keine Überraschung, dass sich vor der Kathedrale von Palma de Mallorca am frühen Donnerstagmorgen eine deutlich über 200 Meter lange Schlange bildete. Für den 2. Februar 2023 hatten die Meteorologen wolkenloses Wetter vorausgesagt. Und so standen sich die Menschen noch vor 7.30 Uhr die Beine in den Bauch, um im Inneren des emblematischen Baus einem Naturphänomen beizuwohnen, das nur zweimal im Jahr beobachtet werden kann: der Bildung der magischen Acht.

Ein erhabener Augenblick

Wie nur noch am 11. November wird eine der Riesenrosetten des Gotteshauses von der aufgehenden Sonne direkt unter die andere Rosette gespiegelt, sodass sich eine Acht bildet. Als würde der Heilige Geist "himself" Regie führen, zeichnete sich bereits kurz nach 8 Uhr morgens ab, wie sich die gespiegelte Rosette von links unter die andere Rosette schob. Während nicht wenige entrückt das Schauspiel in Augenschein nahmen, entstand gegen 9 Uhr die perfekte Acht.

Für den erhebenden Augenblick waren die Besucher früh aufgestanden. Neben gläubig und verträumt dreinblickenden Rentnern, agil daherkommenden Berufstätigen mit Arbeitstaschen und neugierig mit Kameras hantierenden Touristen hatten sich auch diverse Schulklassen in das Kirchenschiff bewegt. Sämtliche Bänke waren in wenigen Minuten belegt, auch in den Gängen sammelten sich die Fans des Phänomens. Beim Anblick der perfekten Acht brandete dann in Anwesenheit zahlreicher Fernsehteams Applaus auf.

Die Handykameras liefen auf Hochtouren

Die Kathedrale verfügt über einen Bestand von neun Glocken aus fünf Jahrhunderten. Unter den europäischen Bischofskirchen nimmt das Geläut eine herausragende Stellung ein: Vier von sechs Glocken stammen aus dem Jahre 1312; die anderen beiden wurden 1642 und 1991 neu gegossen. Die große Glocke, genannt N'Aloi, wird nur zu den festlichsten Anlässen geläutet und gehört mit ihren rund 4600 Kilogramm bei 2 Metern Durchmesser nicht nur zu den größten Glocken Spaniens, sondern ist zugleich die größte beweglich geläutete Glocke des Landes.

Nach dem Phänomen urden die Hauptportale geöffnet

Die Kathedrale ist 109,50 Meter lang und 33 Meter breit, das Hauptschiff misst 75,50 Meter in der Länge und 19,50 Meter in der Breite. Die beiden Seitenschiffe sind je 86 Meter lang und 10 Meter breit. Die 14 Pfeiler, auf denen das Gewölbe ruht, sind 30 Meter hoch, das Hauptschiff erreicht 44 Meter Höhe und die beiden Seitenschiffe je 30 Meter. Das Presbyterium mit dem Chor, auch Königskapelle genannt, hat eine Größe von 34 mal 16 Metern. Trotz fehlender „richtiger“ Türme gehört die Kathedrale zu den wichtigsten Bauwerken gotischer Stilrichtung.