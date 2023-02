Im Badeort Cala Millor nimmt die zuständige Gemeinde Sant Llorenç 5,5 Millionen Euro in die Hand, um das in die Jahre gekommene Zentrum aufzuhübschen. Besonders aktiv ist man derzeit in der wichtigen Geschäftsstraße Cristòfol Colom, der längsten Fußgängerzone des Ortes.

Alles soll grüner, freundlicher und schattiger werden, es werden auch neue Wasserrohre verlegt. In sechs angrenzenden weiteren Straßen wird ebenfalls kräftig Hand angelegt. Cala Millor strahlte Kritikern zufolge lange Zeit den Charme einer Trabantenstadt aus. Das soll sich nun ändern. Cala Millor hat darüber hinaus seit Jahren Probleme mit dem kilometerlangen Strand. Er wird immer schmaler, weil viel Sand von Winterstürmen weggefegt wird. Bislang wurde der Strand nicht aufgeschüttet, weil dafür eine Genehmigung der spanischen Küstenschutzbehörde nötig ist. Ähnliche Nachrichten Mit Messer bewaffneter Mann entführt Frau und zwingt sie zu Autofahrt nach Cala Millor Mit dem Zug nach Cala Rajada und Cala Millor? Bald vielleicht möglich! Mehr ähnliche Nachrichten (1) Cala Millor ist unter deutschen Urlaubern seit Jahrzehnten sehr beliebt. Die Meerespromenade wurde in den vergangenen Jahren renoviert, besonders der Süden wurde aufgehübscht. Dort befinden sich die besten Hotels und auch weiträumige Grünanlagen.