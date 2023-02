Das Wetter auf Mallorca hat sich am Montag nach mehreren strahlend schönen Tagen wieder gehörig eingetrübt. Bis mindestens zum Donnerstag bleibt es laut dem Wetterdienst Aemet regnerisch und gewittrig. Für den gesamten Dienstag gilt sogar eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 100 Prozent, örtlich können ergiebige Mengen zusammenkommen.

Die Schneefallgrenze steigt während der Niederschläge auf 1300 bis 1400 Meter, sodass es nur ganz oben weiß werden könnte. Das bedeutet, dass mit erneuten Schneemengen in niedrigeren Lagen der Serra de Tramuntana nicht zu rechnen ist. Der Wind weht meist böig bis stark aus östlichen und nordöstlichen Richtungen, schwächt sich aber nach dem Durchzug des Niederschlagsgebiets wieder ab.

Unterschiedliche Warnstufen wurden für Montag und Dienstag ausgerufen: Orange für das aufgewühlte Meer im Nordwesten, Norden, Nordosten und Südosten, Gelb für die Landgebiete im Nordwesten, Norden, Nordosten, Osten und Südosten und ebenfalls Gelb für das Meer im Süden der Insel.

Bereits ab Mittwochnachmittag soll es trotz anhaltender Regenfälle an einigen Orten wieder aufklaren, ab dem Donnerstagnachmittag wird wieder mit anhaltender Trockenheit gerechnet. Was die Temperaturen angeht, so liegen die Höchstwerte sowohl mit als auch ohne Regen bei 13 bis 14 Grad, nachts schwanken sie zwischen 4 und 6 Grad.