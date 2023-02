Der Winter auf Mallorca gestaltet sich derzeit besonders unangenehm. Nach der feuchten Kälte, die durch Mark und Bein geht, wird es zwar trockener, doch ohne Wolken sinken die Temperaturen laut dem Wetterdienst Aemet von 10 Grad in der Nacht zum Mittwoch auf lediglich noch 3 bis 4 Grad in den kommenden Nächten. Im Gebirge kann der Gefrierpunkt unterschritten werden. An den Tagen hilft die Sonne, die Werte in die Höhe klettern zu lassen. Doch mehr als 15 Grad sind bis zum Wochenende nicht drin.

Besonders mild war es in der Nacht zum Mittwoch am Leuchtturm von Cala Rajada: Hier wurden unter den dichten Wolken, aus denen ergiebig der Regen fiel, 9,9 Grad gemessen. In Banyalbufar fiel das Quecksilber auf 9 Grad, an der Mole Dic de l'Oest in Palma auf 9,7 Grad und in Port de Pollença auf 9,5 Grad.

Der anhaltende und kalte Nord- oder Nordostwind trägt weiter dazu bei, dass man auch am Tag immer mal wieder ins Frieren kommt. In der kommenden Woche ist mit leicht höheren Tagestemperaturen zu rechnen. Dann soll sich der störende Wind nämlich abschwächen.

Die Monate Februar und März gelten gemeinhin als die kältesten und nassesten des Jahres. In den schlecht isolierten Wohnungen bemühen sich die Menschen nach Kräften, sich mit Heizgeräten warmzuhalten. Der kurze Frühling bricht sich in der Regel erst im April Bahn. Danach steigen die Temperaturen jedoch rasant an.