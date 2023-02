Auf Mallorca ist eine der kältesten Nächte dieses Winters registriert worden. Laut dem Wetterdienst Aemet sanken die Temperaturen in der Nacht zum Samstag örtlich auf minus 4 Grad. Dieser Wert wurde in Escorca in der Serra de Tramuntana gemessen. Ebenfalls sehr kalt war es in Campos und Ses Salines mit minus 3 Grad. Auf minus 2 Grad sank das Quecksilber an der Balearen-Universität, in Binissalem und in Sineu.

T mín ºC hoy en #IllesBalears#Mallorca:

-4 Escorca, Son Torrella

-3 Campos, Salines

-3 Campos

-2 Escorca, Lluc

-2 Palma, Universitat

-2 Binissalem

-2 Sineu

-1 Aerop. Palma de Mallorca

-1 Santa María

-1 Manacor

-1 Petra

0 Serra d'Alfàbia

0 Artà pic.twitter.com/r5ye7ru6iT — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) February 11, 2023 Für die Nacht zum Sonntag gilt auf der Insel ebenfalls Warnstufe Gelb wegen sehr niedriger Temperaturen. Am Samstag stiegen die Werte am Tag bis auf 14 Grad, am Sonntag wird es ein Grad wärmer. Da der Wind nicht stark weht und die Sonne ungetrübt vom Himmel scheint, sind Ausflüge und Wanderungen problemlos möglich. Für die kommende Woche werden spürbar mildere Nachtwerte um 7 Grad vorausgesagt. An den Tagen soll es sogar 18 Grad mild werden. Dennoch ist damit der Winter noch lange nicht zu Ende, denn auch der März gilt als ausgesprochen kühler Monat. Frühlingsgefühle kommen auf der Insel in der Regel erst im April auf. Ähnliche Nachrichten Keine Heizung! Grundschüler auf Mallorca müssen bei 10 Grad in Klassenräumen frieren Der Herbst und die ersten Wochen des Winters waren auf Mallorca zu warm. Örtlich wurden zuweilen über 20 Grad gemessen, an einigen Tagen wie etwa dem Silvestertag wagten sich Menschen sogar ins Meer. Auch am ersten Februarwochenende war es etwa in Peguera so mild, dass Strandbesucher in der Sonne und im Wasser badeten.