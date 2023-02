Es war teilweise bitterkalt auf Mallorca in den vergangenen Tagen und Wochen. Vielerorts sanken die Temperaturen nachts auf Werte nur knapp über – stellenweise sogar unter dem Gefrierpunkt. Aber: Mit dem Schlottern und Bibbern ist es bald vorbei. In der neuen Woche kehrt der gefühlte Frühling zurück auf die Insel! Dann werden wieder Tageshöchstwerte von fast 20 Grad gemessen. Besonders spürbar macht sich der Temperaturumschwung aber nachts. Statt Werten zwischen 0 und 6 Grad fällt das Quecksilber im Thermometer nicht mehr unter 13 Grad. Aber der Reihe nach:

Erste Wochenhälfte: Die neue Woche startet heiter bis wolkig. Nach Höchstwerten von 13 Grad am Sonntag, klettert das Thermometer am Montag bereits auf bis zu 15 Grad. Am Dienstag und Mittwoch können dann sogar 16 Grad erreicht werden. Nachts fallen die Werte nicht mehr auf 4 Grad (Sonntag), sondern nur noch auf etwa 9 Grad ab. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen.

Zweite Wochenhälfte: Ab Mittwoch legen die Temperaturen nochmal zu, mit Höchstwerten von 17 Grad am Donnerstag und bis zu 19 Grad am Freitag. Besonders mild wird es in der Bucht von Palma und in der Gegend um Algaida und Llucmajor. Etwas frischer bleibt es an der Ostküste.

Das kommende Wochenende: Am kommenden Wochenende wird es dann noch milder mit Werten von knapp unter 20 Grad am Tag. Nachts macht sich der Unterschied zu den kalten Tagen und Wochen, die hinter uns liegen, dann besonders bemerkbar. Es werden dann nämlich die 13 Grad nicht mehr unterschritten. In der Folgewoche könnte tagsüber sogar wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden.