Am Himmel über Mallorca und anderen Teilen von Spanien sind in den Abendstunden der vergangenen Tage mehrfach rätselhafte Lichterketten gesichtet worden. Dabei handelte es sich allerdings nicht um Ufos, sondern um eine Satelliten-Flotte des Milliardärs Elon Musk. Ein MM-Leser hat der Redaktion nun ein Video zukommen lassen, in dem man die Satelliten am Himmel über Son Ferrer bei Calvià erkennen kann. Auch in der Inselhauptstadt Palma konnten Passanten die Lichter beobachten. Dort wurden sie unter anderem am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr am Parc de la Mar, unterhalb der Kathedrale, gesichtet.

Auch von den Kanarischen Inseln aus wurde die Erscheinung vor einigen Tagen gemeldet. Verunsicherte Bewohner des Dorfes Ingenio auf Gran Canaria meldeten sich dort bei der Tageszeitung "La Provincia" und mutmaßten, dass es sich um Ufos handeln könnte. Auch andere spanische Zeitungen meldeten die Lichterscheinungen. Satelliten am Himmel sind keine Seltenheit Immer wieder werden Satellitenketten am Himmel beobachtet. Bei den aktuell gesichteten Lichtern handelt es sich um Geräte von Starlink, ein von Musks US-Raumfahrtunternehmen SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk, das seit 2020 in verschiedenen Ausbaustufen weltweiten Internetzugang bietet. Mit 3376 Starlink-Satelliten im Erdorbit (Stand Ende 2022) ist SpaceX der mit Abstand größte Satellitenbetreiber weltweit. Milliardär Elon Musk gründete die Firma im Jahr 2002.