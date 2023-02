Nachdem am Freitag am Nationalen Strafgerichtshof in San Fernando de Henares bei Madrid die mündliche Verhandlung um den früheren Hells-Angels-Boss Frank Hanebuth und 48 Mitangeklagte zu Ende gegangen ist, geht die spanische Anwältin des 58-jährigen, Ana Madera, von einem Freispruch aus. Das teilte sie gegenüber MM am Dienstag mit. Auch rechnet sie damit, dass es bis zur Urteilsverkündung durchaus noch einen Monat dauern könne.