Ein 72 Jahre alter Mann hat sich am Freitagnachmittag schwer verletzt, als er in einem felsigen Gebiet von Son Caliu in Gemeindegebiet von Calvià im Südwesten von Mallorca aus einer Höhe von etwa drei Metern in die Tiefe stürzte. Das Opfer erlitt Verletzungen an Kopf, Bein und Brustkorb und musste in eine Klinik gebracht werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr nur wenige Meter vom Hotel Punta Negra entfernt, wie die Rettungskräfte der Tageszeitung Ultima Hora mitteilten. Der Mann war zu Fuß in der Nähe des Hotelkomplexes unterwegs, als er aus unbekannten Gründen das Gleichgewicht verlor und an den schroffen Küstenfelsen aufschlug. Calvià-Fans wissen, dass rund um das genannte Hotel schmale Küstenpfade existieren, auf denen man bis zur Landspitze Punta Negra und zu winzigen Buchten gelangen kann. Die Wege sind aber selbst für junge Strandbesucher nicht allzu leicht zu bewältigen. Die Feuerwehr von Mallorca, Streifen der Lokalpolizei von Calvià und Ambulanzen eilten unverzüglich zu der Stelle, um dem Verunglückten zu helfen. Die Sanitäter stabilisierten ihn und die Feuerwehrleute brachten ihn in einer Tragbahre zu einem Krankenwagen, der lediglich etwa 100 Meter vom Unfallort entfernt halten konnte. Der Verletzte wurde in eine Klinik nach Palma gebracht.