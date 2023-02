Es ist schon nicht einfach, in Deutschland eine Wohnung zu finden. Das bekommen auch Daniela und Lucas zu spüren und nehmen einen neuen Anlauf. Aber kann der Rohbau, den sie besichtigen, wirklich das neue Zuhause werden? Zurück auf Mallorca wartet eine Überraschung auf das Paar: Sonnenschein Sophia wechselt in die türkise Phase. Will heißen: Pink ist nicht mehr angesagt. Und so geht die kleine Familie direkt selbst ans Werk, um Töchterchens rosa Zimmer neu zu streichen. Doch das geht deutlich daneben. Gut, dass es mit Peter einen Profi in der Familie gibt.