Wie der spanische Wetterdienst AEMET mitteilte, wird zum Ende der neuen Woche das Winterwetter wieder auf Mallorca Einzug halten. Zunächst soll es frühlingshaft mild bleiben, bis das Thermometer schließlich ab kommenden Samstag, den 25. Februar 2023 deutlich weniger ausschlagen dürfte. Die Wetterexperten berechnen an Hand des aktuellen Modells Tagestopwerte von maximal 15 Grad Celsius. In der Nacht sind dann örtlich sogar mit Temperaturen um den Gefrierpunkt zu rechnen.

Neben kalter Luft sollen starke Windböen und immer wieder Regenschauer auf Mallorca treffen. Die Wetterbeobachter merken dabei jedoch an, dass auch mit den kalten Tagen und Nächten, die auf die Insel zukommen, die Temperaturen für diese Jahreszeit trotzdem noch leicht über den Durchschnittswerten für diesen Zeitraum liegen. Bevor die Kälte jedoch eintrifft, bleibt es weiter mild.

Die Wettervorhersage für Montag, den 20. Februar 2023, kündigt einen leicht bewölkten Himmel an, der ab dem späten Nachmittag zunehmend dichter werden soll. Am frühen Morgen und am frühen Nachmittag erwarten die Experten zudem örtlich Nebelbänke. Die Temperaturen bleiben weitestgehend unverändert oder können sogar noch leicht ansteigen. Der Wind weht schwach, soll aber am Nachmittag etwas auffrischen.

Für Dienstag, den 21. Februar 2023, kündigt Aemet für Mallorca mehrere wolkige Intervalle an. Wird es um die Mittagszeit auf der Insel weitestgehend sonnig, zieht es am Himmel über der Insel im Laufe des Nachmittags immer mehr zu. Außerdem ist in den frühen Morgenstunden immer wieder starker Nebelbildung zu rechen. Die Tiefstwerte in der Nacht steigen leicht an, während die Tageshöchstwerte unverändert bleiben sollen. Der Wind soll dabei schwach aus Ost und Südost wehen und am Nachmittag eine leichte Brise bringen.