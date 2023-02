Die bekannteste Discounter-Kette in Spanien, Mercadona, macht ungerührt weiter mit der Entfernung von populären Produkten aus dem Sortiment. Hatte vor einigen Tagen das Verschwinden eines in Plastikflaschen verkauften Flüssig-Joghurts mit Stracciatella-Stücken für Aufregung unter Kunden gesorgt, so wird jetzt in den sozialen Netzwerken einer Pizza namens "Reina" nachgetrauert.

Bei dem Tiefkühlprodukt handelt es sich um eine Pizza, die mit Schinken und Käse belegt ist. Nach Recherchen von spanischen Medien war der Teigfladen der No-Name-Marke "Hacendado" heißbegehrt. "Wie könnt Ihr es wagen, diese Pizza wegzunehmen", hieß es unter anderem in einem Kommentar. "Ich verlange, dass Ihr sie zurückbringt." @Mercadona como os atrevéis a retirar esta pizza, exijo que la volváis a traer…estáis causando serios daños emocionales a mi y a la gente que me rodea🥺😢 Siempre en mi corazón mi reina❤️😍 pic.twitter.com/Q2okaieSll — Andeer_19 (@Andeer__10) February 15, 2023 Ähnliche Nachrichten Stracciatella-Joghurt weg! Mercadona nimmt Kultprodukte aus den Regalen Leere Regale: Spanier stürzen sich auf Likör mit Kinder-Bueno-Geschmack von Mercadona Ungeachtet der Proteste zeigt sich der in Valencia beheimatete Discounter-Konzern unflexibel bei Anworten in den sozialen Netzwerken. Das Produkt sei halt entfernt worden, hieß es. Auch griechischer Mandel- und Kakaojoghurt wird von Mercadona-Fans schmerzlich vermisst. Das gilt auch für Käse-Focaccia mit Rosmarin. Mercadona ist auf Mallorca mit zahlreichen Filialen vertreten. Der Discounter gilt unter Spaniern als das, was Lidl oder Aldi für Deutsche ist. Die Preise liegen zum Teil unter dem Niveau der beiden letztgenannten Unternehmen. Immer wieder gelangten Produkte zu Kultstatus. Der Gazpacho in Plastikflaschen wird etwa ebenso geschätzt wie Schokoladenkekse mit Orangenfüllung. Verschwindet so ein Produkt, zieht dies immer wieder enttäuschte Reaktionen nach sich.