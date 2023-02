Wer glaubt oder hofft, dass der Winter auf Mallorca nach den milden Tagestemperaturen nahtlos in den Frühling übergehen könnte, der irrt. Bereits am Donnerstag wird es sich gehörig eintrüben, bis Samstag sinkt die Schneefallgrenze auf 900 Meter. Das bedeutet, dass es in höheren Lagen wieder weiß werden dürfte. Im Flachland wird der Regen bei zeitweise starkem Nordost- und Nordwestwind die Menschen nerven.

Die Tagestemperaturen sinken von immerhin 21 Grad am Dienstag auf nur noch 14 Grad ab, die erwarteten dunklen Wolken dürften vielen aufs Gemüt schlagen. Immerhin haben die Wolken einen Vorteil. Nachts sinken die Werte nicht mehr auf 3 bis 4 Grad, sondern auf 7 bis 8 Grad. Die feuchte Periode wird der Vorhersage zufolge noch bis zur kommenden Woche dauern. Dann sollen die Temperaturen sogar noch weiter sinken, und zwar auf allerhöchstens nur noch 10 bis 11 Grad. Warnstufen wurden bislang nicht ausgerufen, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es noch dazu kommt. Der März ist auf der Mallorca in der Regel noch ein kühler Monat. Spürbar frühlingshaft wird es erst im April, wobei diese Jahreszeit Meteorologen zufolge immer kürzer wird und wie bereits im vergangenen Jahr frühzeitig dem Sommer mit den allseits bekannten hohen Temperaturen Platz macht.