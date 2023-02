Dichter Nebel hat am Mittwochmorgen den Flugverkehr m Airport von Palma de Mallorca behindert. Zahlreiche Jets kamen verspätet an oder wurden mit Verzögerung abgefertigt, wie die Betreibergesellschaft Aena mitteilte. Mit den Problemen wurde bis 13 Uhr gerechnet.

Amanece en #Baleares con brumas y bancos de niebla que irán disipándose durante la mañana, las tendremos de nuevo por la noche. Tmáx 16-20ºC con viento flojo. https://t.co/c9dazv1DFJ pic.twitter.com/UttLEHOaOt — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) February 22, 2023

Auch Flüge aus Deutschland waren betroffen, etwa aus Düsseldorf und Nürnberg. Einige Starts verspäteten sich um mehr als eine Stunde, es gab zwei Flugstreichungen und mehrere Maschinen mussten nach Ibiza umgeleitet werden. Mit einer Normalisierung der Situation wurde bis zum Mittag gerechnet. Dann sollte sich der Nebel mehr und mehr auflösen.

Auch woanders auf der Insel, vor allem am Meer und auf Ebenen bildeten sich Nebelbänke. Damit soll ab Donnerstag Schluss sein, wenn ein Tiefdruckgebiet Mallorca erreicht und Niederschläge bringt, die in höheren Lagen auch als Schnee fallen können. In der kommenden Woche soll es allerhöchstens nur noch zehn Grad geben.

Nebel bildet sich auf Mallorca vor allem in den kühleren Monaten des Jahres, wenn es über einen längeren Zeitraum windstill war. Im Sommer ist dieses Phänomen eher unbekannt. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte am Dienstag vor der problematischen Wetterlage ausdrücklich gewarnt.

+++ aktualisiert um 12:16 Uhr +++