Bei einem spektakulären Unfall auf der Ringautobahn "Vía de Cintura" um Palma de Mallorca sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden. Das Auto, in welchem sie saßen, überschlug sich, als sie in die Ausfahrt zur Autobahn nach Inca einbogen. Vermutet wird, dass der Fahrer in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. In dem Auto befanden sich insgesamt drei Personen. Bei den Schwerverletzten handelt es sich um einen 19-Jährigen und einen 67-Jährigen. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.