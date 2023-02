Auf Mallorca hat sich das Wetter nach mehreren stillen und sonnigen Tagen verschlechtert. Nach einem grauen Donnerstag begann es am Freitag bei auffrischendem Nordwestwind örtlich zu regnen. Weitgehend feucht bleibt es laut dem Wetterdienst Aemet auch am Wochenende und in der kommenden Woche.

Besonders unangenehm ist der Temperatursturz, der erwartet wird. Nach fast 20 Grad am Beginn der laufenden Woche soll das Quecksilber am Montag nur noch auf allerhöchstens 10 Grad steigen. Mit erneutem Nachtfrost im Gebirge wird gerechnet, die Schneefallgrenze sinkt auf lediglich noch 300 Meter. Die Chancen, dass sich die Serra de Tramuntana weiß färbt, sind daher sehr gut. Der Nordwestwind wird auf Nord drehen und zeitweise sogar böig wehen. Was den Niederschlag anbelangt, so sind allein am Samstagnachmittag die Chancen gut, dass sich die Sonne zwischendurch blicken lässt. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt dann lediglich 10 Prozent nach 100 Prozent in der Nacht zum Samstag und vor 90 Prozent am Montag und Dienstag. Wann es endlich frühlingshafter wird, ist noch nicht absehbar. Normalerweise gilt der Großteil des März auf Mallorca noch als Wintermonat, im April weicht dann die kalte Luft endlich langsam milderem Wetter. Der Frühling ist in der Rgeel von kurzer Dauer und weicht rasch dem gefühlten Sommer.