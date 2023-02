Anders als in vorausgegangenen Jahren haben die Mandelbäume auf Mallorca Ende Januar und Anfang Februar noch nicht massiv geblüht. Das liege daran, dass der Dezember wegen ungewöhnlich hoher Temperaturen um 20 Grad erheblich wärmer gewesen sei als üblich, sagte Tomeu Company von der Kooperative Camp Mallorqui am Freitag in Consell gegenüber MM. Deswegen habe sich das Ganze verzögert.

So etwas sei schon in der Vergangenheit vorgekommen und daher nicht ungewöhnlich, so der Experte weiter. Man sei sogar froh darüber, dass es so gekommen sei. Denn hätten die meisten Bäume schon geblüht, würden die dann wachsenden Mandeln zum Verzehr kaum geeignet und die Ernte somit nicht gut sein. Mit der richtigen Mandelblüte rechnet Company nach der anstehenden Kältewelle zwischen Anfang und Mitte März. Dass keine Bäume blühen, komme nicht vor. "Irgendwann blühen alle Blüten", so der Experte.

Die Mandelblüte zieht jedes Jahr Touristen auch aus Deutschland in größerer Zahl an. Es gibt geführte Mandelblütentouren, mit einem Mietwagen kann man die Gebiete mit vielen Bäumen abfahren. Besonders prächtig geht es am Rande der Serra de Tramuntana östlich von Bunyola und nördlich von Santa Maria del Cami zu.

Eine außergewöhnlich schöne Route sind die Landstraßen Ma-2020 und Ma-2021 am Rande des Insel-Gebirges. Weiter östlich findet man viele Mandelbäume an den Straßen Ma-2110 und 2113. Auch in der Nähe des Hoteldorfs Binibona und der Orte Selva und Caimari bietet sich Interessierten schöne Ausblicke. Das Gebiet bei Llucmajor ist ebenfalls reich gesegnet mit Bäumen.