Ab diesem Wochenende wird nicht nur auf Mallorca, sondern auch auf den Nachbar-Inseln tagelang gefeiert. Der Gedenktag "Día de les Illes Balears" erinnert schon seit 40 Jahren an das am 1. März 1983 in Kraft getretene Autonomiestatut der Inseln. Das vielseitige Programm für große und kleine Menschen beginnt am Samstag, 25. Februar, und geht bis zum Abend des Mittwochs, 1. März. Ein Highlight ist der Markt in Palma, der sich rund um den Passeig Sagrera erstreckt. Unweit davon, im Park Sa Feixina, ist die Küchen-Show "Mostra de Cuina", auf der beispielsweise Show-Cooking gezeigt wird. Wer den besten Köchen der Insel dabei zusehen möchte, ist dort am Samstag und Mittwoch um 13.30 Uhr genau richtig. Es gibt aber auch viele Stände und Buden, die kulinarisches und typisches aus vielen Regionen Spaniens präsentieren.

Am Samstag, 25. Februar, sind Familien mit Kindern am Ses Voltes unterhalb der Kathedrale gut aufgehoben. Von 11 bis 19 Uhr steht der Familientag mit Spielen und Aufführungen an. Traditionellen Tänzen können Sie zum Beispiel am Sonntag, 26. Februar, ab 17 Uhr am Passeig Born zusehen, wenn eine Folklore-Gruppe aus Andratx auftritt. Viele Häuser haben geöffnete Türen, wie etwa das Balearen-Parlament in Palmas Altstadt, das ebenfalls am Sonntag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr kostenlos besucht werden kann. Am Dienstag, 28. Februar, gibt es zwischen 11 und 12 Uhr kostenlose, geführte Touren durch das Schloss Bellver.

An den Abenden spielen fast überall Bands oder DJs legen auf, es wird oft bis in die Nacht gefeiert und getanzt. Natürlich gibt es auch viel Programm an anderen Orten der Insel, wie etwa in Inca, Costitx, Algaida und Bunyola. Das gesamte Programm zum Nachlesen finden Sie hier. Es lässt sich nach den Bereichen "Kultur", "Sport" oder "Gastronomie", aber auch Inseln und einzelnen Orten filtern. Der eigentliche Balearen-Tag, 1. März, ist auf allen Inseln ein Feiertag.