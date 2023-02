Wer große Sehnsucht nach Mallorca hat, kann am Samstagabend zumindest den Fernseher anschalten. Aktuell läuft die 20. Staffel der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" und um 20.15 Uhr wird auf RTL der nächste Recall aus Mallorca ausgestrahlt. Gedreht wurden die Bilder unter anderem im Süden der Insel in Colònia de Sant Jordi im Oktober vergangenen Jahres. In der Jury sitzen unter anderem Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. Am Abend wird sich entscheiden, wer die Juroren überzeugen kann und so in die nächste Runde kommt.

Von den ursprünglich 40 Teilnehmern, die mit nach Mallorca gereist sind, sind diese im letzten Mallorca-Recall vertreten:

Jaden Fischer (17) aus Bocholt, Adriano Pecoraro (22) aus Ehlscheid und Zeno Rubens Barbieri Reuter (22) aus München performen "Let it Go" von James Bay

Rose Ndumba (24) aus Essen, Olga Levit (29) aus Berlin, Tatjana Ivanovic (20) aus Pfäffikon (Schweiz) und Natalie Nock (29) aus Baden-Baden singen "abcdefu" von GAYLE

Nikolaos „Big N“ Simediriadis (23) aus Werther, Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf und

Melino Winterstein (23) aus Impflingen geben "Warum" von Kayef zum Besten

Lawa Baban (25) aus Gießen, Monika Gajek (21) aus Salzgitter, Dilara Sabahat (17) aus Neumünster und Tilly Horn (26) aus Monheim treten mit "Midnight Sky" von Miley Cyrus auf

Sidan Yilmaz (23) aus Altenholz, David Leischik (27) aus Köln und Peris Achilleas Grigoriadis (24) aus Pleidelsheim singen "Sehnsucht" von Miksu/Macloud & t-low

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt, Andrea Renzullo (26) aus Hamm und Riccardo Colo (22) aus Wuppertal singen "If You Don’t Know Me By Now" von Simply Red

Jill Lange (22) aus Römerstein, Marleen Schäfer (19) aus Karlsruhe, Aileen Sager (23) aus Birkenfeld und Clara Stampf (21) aus Frankfurt performen "Wildberry Lillet" von Nina Chuba

Isa Berisha (22) aus Salzgitter, Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz), Felix Gleixner (27) aus Amberg und Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover singen "You Are The Reason" von Calum Scott.