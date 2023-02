Eine Geburtstagsfeier ist auf Mallorca auf blutige Weise aus den Fugen geraten. Nachdem laut einem Bericht des Internetdienstes "Crónica Balear" vom Montag in Palma ein Streit eines Paars um eine Torte entbrannt war und der Mann das Gebäck auf die Frau geschleudert hatte, stach diese mit einem Messer auf ihren Partner ein. Dieser wurde schwer am Bein verletzt. Die Tat wurde am Sonntag gegen 16 Uhr verübt.

Ähnliche Nachrichten Zwei Jahre Gefängnis für Messerattacke auf Rettungsschwimmer an der Playa Mehrere Streifen der spanischen Nationalpolizei fanden sich in der Manacor-Straße ein, die Ermittler fanden das Opfer und die mutmaßliche Täterin in stark betrunkenem Zustand auf. Es war dort der Geburtstag des Mannes gefeiert worden. Bei den Beteiligten handelte es sich um Bolivianer. Das Opfer wurde ins Krankenhaus von Son Llàtzer gebracht. Die Frau wurde festgenommen und ins Hauptquartier der Nationalpolizei in der Simó-Ballester-Straße in Palma gefahren. Dem Medienbericht zufolge kam der Mann nur um Haaresbreite mit dem Leben davon, da der Stich nur wenige Millimeter an einer Hauptschlagader vorbeiging. Auf dem Grundstück, wo die Tat verübt wurde, befinden sich mehrere illegal errichtete Verschläge, in welchen Menschen unter unwürdigen Bedingungen hausen. Anwohner beschwerten sich bereits wiederholt bei der Polizei über teils gewalttätige Vorkommnisse dort. Die Manacor-Straße ist die östliche Ausfallstraße von Palma. Erst vor wenigen Wochen waren auf Mallorca zwei Frauen, die auf einem Kindergeburtstag nach einem Tortenwurf eine Prügelei austrugen, zu Geldstrafen verurteilt.