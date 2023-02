Da hat ein Autofahrer auf Mallorca aber Glück gehabt. Mitten am Flughafen von Palma hat sein Auto Feuer gefangen und brannte lichterloh. Die Flughafen-Feuerwehr war bei dem Vorfall am Montagnachmittag schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Der rote Kleinwagen mit mallorquinischen Kennzeichen war unterwegs in Richtung Abflug. Dabei wurde niemand verletzt. Was der Grund für den fast ausgebrannten Wagen war, ist bisher nicht bekannt.

Die Flughafen-Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Foto: Michael Weber / www.mediapromotion-sl.de