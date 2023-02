Einem 37-jährigen Mann wird vorgeworfen, eine Frau in einem Nachtclub in Palma de Mallorca unter Drogen gesetzt zu haben, um sie anschließend zu vergewaltigen. Der Vorfall ereignete sich gegen ein Uhr nachts, als die Frau mit einigen Freunden in einen Nachtclub in der Nähe des Stadtrandes von Palma ging. Dort traf sie auf den mutmaßlichen Täter. Sie trennte sich für einige Augenblicke von ihrer Freundesclique, um mit dem Mann bei ein paar alkoholischen Drinks ins Gespräch zu kommen.

Plötzlich habe die Frau ihre direkte Umgebung nicht mehr so gut erkennen können, da sich ihre Sinneswahrnehmung zu verändern begann, wie sie berichtet. Daraufhin bot ihr der Mann an, sie nach Hause zu begleiten. Ab dem Zeitpunkt, als sie vor ihrer Haustür standen, konnte sie sich nicht an weitere Details erinnern. Nur noch bruchstückweise habe sie zu berichten gewusst, dass der Mann auf ihr gelegen habe und sie ohne ihr Einverständnis sexuell missbrauchte. Gegen 7 Uhr morgens erfand sie einen Vorwand, um den mutmaßlichen Täter zum Gehen zu bewegen, indem sie sagte, dass sie Besuch erwartete. Als der Mann die Wohnung verlassen hatte, begab sich die Frau direkt ins Krankenhaus Son Espases. Dort wurde der Vorfall auch der Guardia Civil gemeldet. Der mutmaßliche Täter konnte später von der Polizei gefasst werden und sitzt in Untersuchungshaft. Das Opfer geht davon aus, dass ihm der Mann ein betäubendes Mittel in das Getränk gegeben habe, sodass es sich von diesem Moment nichts mehr wahrgenommen habe.