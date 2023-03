„Ich wurde um halb zwei Uhr morgens von einem Nachbarn angerufen, der mir sagte, dass mein Auto gerade in Flammen aufgeht. Als ich auf die Straße kam, brannte es lichterloh neben einer Reihe von Abfallcontainern, vor denen ich es geparkt hatte. Es war entsetzlich“. Mit diesen Worten schilderte ein Betroffener in Palmas Stadtvierte Es Rafal die Ereignisse gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, die sich dort in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstag ereignet haben.

Nach Angaben von Ultima Hora wurden in dieser gleich mehrere Brände gemeldet, die alle Brandstiftung vermuten lassen. Zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr musste die Feuerwehr sowie Rettungskräfte gleich viermal ausrücken, um angezündete Container zu löschen. Im Stadtteil Es Rafal fielen vier Fahrzeuge den Flammen zum Opfer, ein ebenfalls in der Nähe abgestellter Bagger wurde schwer beschädigt. In Palmas Armenvierte Son Gotleu brannten ebenfalls mehrere Container ab und beschädigten zwei parkende Autos schwer. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Bereits in den vergangenen Jahren kam es mehrmals zu nächtlichen Brandstiftungen in Palma.