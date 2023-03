In Palma de Mallorca kommt es auf der Hafenpromenade Paseo Marítimo aufgrund von Umbauarbeiten zu Änderungen im Verkehrsfluss. Die Arbeiten haben an diesem Montag um 10 Uhr begonnen. Betroffen ist die Strecke zwischen der Avenida Argentina und der Calle Monseñor Palmer.

Die Verkehrsänderung besteht darin, dass die Fahrzeuge, die in Richtung Porto Pi fahren, auf die dem Meer am nächsten gelegene Fahrbahn umgeleitet werden. Auf diese Weise wird der gesamte Straßenverkehr auf der von den Arbeiten betroffenen Strecke auf der meerseitigen Seite zirkulieren, ohne dass der Verkehr eingeschränkt werden muss und die vier vorhandenen Fahrspuren ständig in Betrieb sind.

Für diese Umleitung wurden einige Vorarbeiten durchgeführt, wie die Schaffung einer zusätzlichen Fahrspur neben dem Bordstein auf der Seeseite, die Vorbereitung des Mittelstreifens und die Beschilderung aller Änderungen.

Im Zuge der Umbauarbeiten von Palmas Paseo Marítimo werden in den kommenden Wochen insgesamt 1000 Autostellplätze wegfallen. Im Zuge der Umbaumaßnahmen werden vor allem die vielen Anwohner des angrenzenden El-Terreno-Viertels, das oberhalb des Paseo Marítimo liegt, belastet. Die geplanten Umbauarbeiten der Hafenpromenade sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.