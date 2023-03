Die beiden Tankstellen auf dem Altstadtring Avenidas beziehungsweise der Plaça Progrés in Palma de Mallorca müssen noch diese Woche ihren Betrieb einstellen. Das hat nun ein Gericht in der Inselhauptstadt entschieden. Alle vorsorglichen Maßnahmen zur Fortsetzung des Betriebs wurde mehreren Medienberichten zufolge abgelehnt. Ob die Schließung jedoch wirklich erfolgt, bleibt abzuwarten. Bereits in der Vergangenheit sollte der Betrieb an den beiden "Gasolineras" immer wieder eingestellt werden.



Die beiden Tankstellen, die dem Unternehmen "Pedro Llompart y Antonio Pieras SA" gehören, hatten 1958 ihren Betrieb aufgenommen und eine Konzession für 50 Jahre erhalten. Die Genehmigung lief 2008 aus, aber die "Gasolineras" setzte ihre Tätigkeit fort, bis der Stadtrat sie vor zwei Jahren aufforderte, sie einzustellen. Die Stadt plant an beiden Orten große Entwicklungsprojekte umzusetzen. So soll eine Fußgängerzone mit Grünflächen und einer Tiefgarage an der Plaça Progrés sowie die Straßenbahn vom Flughafen zur Plaça d'Espanya an den Avenidas entstehen.

Die beiden Tankstellen in der Inselhauptstadt sind auch bei Urlaubern bekannt. Von der Tankstelle an Palmas Avenidas blickt man direkt auf die Bucht von Palma. Zudem befindet sie sich unmittelbar an der Flughafenautobahn, die vorbei am maritimen Vorort Portixol zum Airport Son Sant Joan führt.

