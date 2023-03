Bei einem Großfeuer ist am Donnerstag in Manacor im Osten von Mallorca das Kaufhaus der bekannten skandinavischen Jysk-Kette ein Raub der Flammen geworden. Die Feuerwehr benötigte mehrere Stunden, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Der Gebäude-Komplex befindet sich in unmittelbarer Nähe des Aldi-Supermarktes in der zweitgrößten Stadt der Insel.

Die Rauchsäule des Feuers konnte aus großer Entfernung beobachtet werden. Die Behörden riefen die Bürger auf, möglichst auf Sportaktivitäten in der Nähe des Feuers zu verzichten. Die Brandursache ist noch unbekannt, das Feuer nahm in einem Lagerraum seinen Ausgang. Nicht nur Feuerwehrfahrzeuge aus Manacor, sondern auch aus anderen Orten wie Llucmajor, Felanitx oder Inca mussten hinzugezogen werden.

Manacor ist die Möbelstadt der Insel. Dort konzentrieren sich vor allem im Gewerbepark am Ortseingang mehrere einschlägige Kaufhäuser. Schon seit Jahrhunderten gibt es in der Stadt Spezialisten für die Konstruktion von Möbeln. Die Mallorquiner decken sich dort seit fast ewigen Zeiten mit Schränken, Truhen und Betten ein. Jysk ist eine weltweit tätige dänische Handelskette mit Sitz im Aarhuser Stadtteil Brabrand, die unter anderem Bettzeug, Möbel und Einrichtungsgegenstände verkauft. In Deutschland und Österreich wurde Jysk unter ihrer früheren Marke Dänisches Bettenlager bekannt. Das Unternehmen war 1979 von Lars Larsen gegründet worden. Seine Geschäftsidee war es, ein Angebot von Bettzeug mit Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen zu kombinieren, was es bis dahin kaum gab. Larsens Unternehmen expandierte rasch und gründete bald zahlreiche Filialen.