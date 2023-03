Ein internationales Forscherteam hat das Fossil der ältesten Stechmücke der Welt auf Mallorca entdeckt. Dabei handelt es sich um die Larve der Diptera, die 247 Millionen Jahre alt ist. Das Exemplar wurde in der Nähe der Bucht von Estellencs gefunden und ist nun mit neueren Techniken untersucht worden.

An den Forschungen waren das Spanische Institut für Geologie und Bergbau (IGME-CSIC, Valencia), das Balearische Museum für Naturwissenschaften (FJBS-MBCN, Sóller), das Nationale Museum für Naturgeschichte und die Universität Sorbonne (MNHN, Paris, Frankreich) sowie das Museum für Naturgeschichte der Universität Oxford (OUMNH, Oxford, Großbritannien) beteiligt.

In dieser Arbeit, die in der angesehenen internationalen Fachzeitschrift Papers in Palaeontology veröffentlicht wurde, haben die Autoren diese neue Gattung und Art beschrieben, die der Wissenschaft bisher unbekannt war: Protoanisolarva juarezi oder "Juarez's primordial anisopodoid larva", benannt nach Josep Juarez, der das Fossil bei Schürfarbeiten entdeckte. Die Larve, die noch vor den frühesten bekannten Dinosauriern lebte, hatte auf den beiden Seiten, die beim Öffnen des Gesteins freigelegt wurden, einen schwachen kohlenstoffhaltigen Abdruck hinterlassen.

Rafel Matamales Andreu, Paläontologe am Museu Balear de Ciències Naturals und Teil des Forscherteams, hat mehrere Jahre lang die Umwelt in dieser Region Mallorcas während der Zeit sowie die Veränderungen, die sie im Laufe der Jahrmillionen erfahren hat, untersucht. "Wenn wir uns in die Zeit zurückversetzen könnten, in der dieses Tier lebte, würden wir ein Gebiet mit großen Flüssen und Überschwemmungsgebieten vorfinden, in dem ein ähnliches Klima herrschte wie heute im tropischen Afrika, wo sich Trocken- und Regenzeiten abwechselten", erklärt er.

Das Fossil befindet sich derzeit im Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, wo es derzeit für seine Überführung und dauerhafte Aufbewahrung auf Mallorca vorbereitet wird.