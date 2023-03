Auf Mallorca beginnt das Wochenende mit strahlend blauem Himmel und Sonne satt. Auch wenn bis zum offiziellen Frühlingsanfang noch etwas Zeit ist, bekommt die Insel in diesen Tagen schon Temperaturen bis zu 25 Grad. Die dicken Jacken und Schals verschwinden in den Kleiderschränken, die Wäsche trocknet wieder innerhalb von Stunden und Urlauber und Einheimische genießen die Wärme und das Licht. Wer einen Balkon oder eine Terrasse hat, konnte am Morgen in der Sonne frühstücken. Auch zahlreiche Cafés und Bars waren schon in den Morgenstunden gut gefüllt. So sah der Frühstückstisch einer MM-Leserin in Sóller aus: