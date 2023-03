Gewalt oder Mord in Partnerschaften werden nach wie vor häufig als tragische Einzelfälle betitelt. Dabei stirbt in Deutschland fast jeden dritten Tag eine Frau durch die Gewalt ihres Partners oder Ex-Partners. Die Zahl der Frauenmorde steigt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen EU-Ländern. Ein Filmteam begleitet eine Frauenhaus-Betreiberin, eine Überlebende, eine Anwältin und eine Gleichstellungsbeauftragte in drei Ländern.

Hildegard Stolper kann manchmal nicht schlafen, sagt sie – nicht nur wegen der Verletzungen, mit der Kinder und Frauen in ihr Frauenhaus in Passau kommen. Sondern auch, weil sie überlegt, wie sie Spenden für einen Ausbau organisieren könnte. In den meisten Fällen brauchen die Betroffenen Schutz vor ihrem Partner oder Ex-Partner. In Spanien wurden spezielle Maßnahmen eingeleitet. In der Region Extremadura gibt Esther Silva Präventionskurse zu Gewalt in Partnerschaften –die Kurse sind sogar in Lehrplänen verankert. Hier haben die hohen Femizid-Zahlen schon vor Jahren eine Debatte ausgelöst und dafür gesorgt, dass der Staat viel für die Aufklärung tut. Was können andere Länder aus diesen Beispielen lernen? Ähnliche Nachrichten TV-Tipp: Traumhochzeit auf Mallorca bei Goodbye Deutschland TV-Tipp: Die Bergwelt Mallorcas Die Reportage „Der alltägliche Mordversuch –Gewalt gegen Frauen” wird am Mittwoch, 15. März, ab 22 Uhr im BR ausgestrahlt.