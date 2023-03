Wer das warme Wetter nutzen möchte, um in den Wäldern auf Mallorca wandern zu gehen, sollte dies ab sofort mit Vorsicht tun. Denn: die Larven des Nachtfalters, auch bekannt als Prozessionsspinner-Raupe, sind bereits geschlüpft und beginnen ihre Allergie auslösende Behaarung zu bilden. Die Raupen bauen ihre beutelähnlichen Nester in den Baumkronen der auf Mallorca weit verbreiteten Pinien, an deren Stamm sie wie in einer Prozession herunterklettern und aneinandergereiht auf dem Boden nach Futter suchen. Daher auch der Name!

Kommen die bis zu drei Zentimeter langen, feinen Haaren der Raupe mit der Haut von Menschen in Kontakt, verursachen diese starke allergische Reaktionen, die vom Nesselgift Thaumetopoein verursacht werden. Mögliche Symptome sind: starker Juckreiz, entzündliche Hautreaktionen, Augenreizungen, Fieber und Müdigkeit. Bei Hunden und Katzen können starke Reizungen der Schleimhäute und sogar ein allergischer Schock ausgelöst werden, der in schwerwiegenden Fällen zum Tod des Tieres führen kann. Jede Prozessionsspinner-Raupe besitzt bis zu 500.000 Brennhaare, die durch Wind über mehrere hundert Meter weit verbreitet werden und sich in der Kleidung oder dem Fell der Tiere festsetzen können. Wer bei seinem Besuch in die Natur einem Nest oder auch nur vereinzelten Raupen begegnet ist, sollte folgende Vorkehrungen treffen, um eine allergische Reaktion zu vermeiden: - Kleidung wechseln und heiß waschen

- Schuhe nass reinigen

- Sichtbare Raupenhaare mit einem Klebestreifen entfernen

- Duschen und gründlich die Haare waschen

- Augen mit klarem Wasser ausspülen (nicht einreiben!)

- Das Haustier baden

Ist es zum Hautkontakt gekommen, helfen kaltes Wasser und nasse Wickel, um die Reizung zu lindern. Bei schwerwiegenden Symptomen kann Antihistamin aus der Apotheke helfen und es sollte ein Arzt aufgesucht werden.