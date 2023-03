Die auf Mallorca ansässige Globalia hat Unternehmensanteile an den Schweizer Fonds Stoneweg und die amerikanische Hyatt-Gruppe verkauft haben. Wie die Online-Zeitung "El Confindencial" berichtete, wurde bei der am Dienstag besiegelten Transaktion die gesamte Hotelsparte "Be Live" von Globalia verkauft worden sein.

"Be Live" betreibt insgesamt 29 Hotels, wovon zehn in Spanien sind – bei einem handelt es sich um das Palace de Muro in Playa de Muro. Im Jahr seiner Eröffnung, 2002, war es das Erste-Fünf-Sterne Hotel in der Region von Alcudia, zu der auch Puerto Alcudia, Playa de Muro und Can Picafort zählen. Die neuen ausländischen Besitzer planen nun für das Palace de Muro und das Vier-Sterne-Hotel Be Live Experience La Niña auf Teneriffa umfangreiche Renovierungsarbeiten.



Globalia hatte im vergangenen Jahr mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, und musste daher die 49,5-Prozentigen Anteile an seiner Reisebürosparte "Avoris" für den symbolischen Wert von einen Euro verkaufen. Der Verkauf von Be Live war schon seit einiger Zeit geplant. Die Unternehmen Barceló und BlueBay Hotels & Resorts sollen zuvor ebenfalls ihr Interesse an einer Übernahme oder eine Fusion gezeigt haben. Globalia ist auch Eigentümer von Air Europa – Medienberichten zufolge habe die IAG, (International Airlines Group), zu der unter anderem Iberia und British Airways gehören, jüngst ihr Interesse an einer Übernahme von Air Europa bekundet.