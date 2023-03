Am Freitagmittag wohnten die Inselratspräsidentin Catalina Cladera und der Verkehrsdezernent des Inselrats, Iván Sevillano, der Wiederöffnung des Tunnels Son Vic bei, der somit offiziell wieder für den Verkehr freigegeben wurde. Die Bauarbeiten hierfür wurden im Laufe des vergangenen Jahres durchgeführt – wobei hierfür mit Rücksicht auf Anwohner vorwiegend die Sommer- und Weihnachtsferien genutzt wurden. Die Gesamtkosten beliefen sich insgesamt auf rund rund 6,12 Millionen Euro. 60 Prozent des Geldes wurden für Kosten zur Bauarbeitung und Renovierung verwendet, und 40 Prozent in neue technische Anlagen investiert, um für mehr Sicherheit zu sorgen.

Catalina Cladera erklärte sagte: "Dies ist ein wichtiger Tag für den Westen Mallorcas, für die Bewohner und Geschäftsleute von Peguera und Andratx. Mit diesem Projekt haben wir eines der größten und kompliziertesten Projekte der jetztigen Legislaturperiode abgeschlossen."

Der Tunnel war monatelang wegen Bauarbeiten gesperrt (Foto: Archiv Ultima Hora).

Sevillano wies darauf hin, dass die vergangenen Jahre gezeigt hätten, dass es erste Mängel gegeben hätte und man sofortige Maßnahmen hätte ergreifen müssen. Daher sei "sowohl das veraltete Belüftungssystem als auch die gesamte Beleuchtung durch neue, verbrauchsarme LED-Anlagen ersetzt wurden, was ein klares Bekenntnis zur energetischen Nachhaltigkeit sei. Wir können nun sagen, dass unsere Straßen über moderne, völlig neue, komfortable und sichere Tunnel verfügen".

Esefanía Gonzalvo, Bürgermeisterin von Andratx, nahm am Freitag nicht an der Wiedereröffnung des Tunnels teil. (Foto: Archiv Ultima Hora)

Die feierliche Eröffnung wurde überschattet von der Abwesenheit der Bürgermeisterin von Andratx, Esefanía Gonzalvo (PP). Damit habe sie, wie das Rathaus von Andratx in ihrem Namen mitteilte, Kritik an dem Zeitpunkt der Wiedereröffnung des Tunnels ausdrücken wollen. Angesichts des herrschenden Verkehrschaos von Andratx hätten die Einwohner der Gemeinde es verdient, dass der Tunnel so schnell wie möglich wieder für den Verkehr zugänglich gemacht werde. Täglich bewegen sich Tausende Fahrzeuge durch den 840-Meter langen Tunnel, durch den auch dieMa-1 führt. Während der Sperrung mussten Autofahrer das Zentrum der Gemeinde, vorbei an der Cala Fornells, umfahren. Andratx ist als Wohnort besonders bei Deutschen Residenten beliebt.