Noch bis in die Mittagszeit hatte am Sonntag in Palma de Mallorca eine ungewohnt heiße Sonne für frühsommerliche Stimmung gesorgt. Doch dann schreckten plötzlich Blitz und Donner die Bürger der Balearen-Metropole in ihrer Mittagsruhe auf. Schlagartig gingen dicke Regentropfen nieder.

Babys begannen zu plärren, Hunde bellten, Katzen verkrochen sich im hintersten Winkel. Aus den Patios der Wohnhäuser, in denen es zuvor noch nach frisch zubereiteter Paella und gebratenem Seefisch geduftet hatte, wurden rasch die Speisen und Tische ins Innere gerettet.