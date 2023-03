Viel Sonne und milde Temperaturen: Der Frühling hat nicht nur kalendarisch auf Mallorca Einzug gehalten, auch die Wetteraussichten für die kommenden Tage sehen vielversprechend aus. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet erwartet die Insel überwiegend Sonnenschein und Höchstwerte bis 25 Grad. Die neue Woche startet freundlich, in einigen Regionen können sich allerdings auch zeitweise Wolkenfelder bilden, der ein oder andere Regenschauer ist durchaus möglich.

Am Dienstag setzt sich inselweit die Sonne durch, die Regenwahrscheinlichkeit liegt dann bei 0 Prozent. Die Temperaturen erreichen bis 19 Grad, nachts sinken die Werte auf milde 10 Grad. Im Tramuntana-Gebirge, wie zum Beispiel in der Gemeinde Escorca, wird es kühler. Dort können die Temperaturen nach Sonnenuntergang auf 5 Grad sinken. Das schöne Wetter bleibt Mallorca im Laufe der Woche erhalten. Wolken und Niederschläge sind nicht zu erwarten. Laut Aemet wird zur Wochenmittte dann auch die 25-Grad-Marke geknackt. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt um die 15 Grad.

So wird der Frühling auf Mallorca

Das spanische Wetteramt Aemet hatte am vergangenen Freitag eine Langzeitprognose für den Frühling auf Mallorca veröffentlicht. Dieser beginnt an diesem Montag und dauert bis zum 21. Juni. Laut Aemet-Sprecherin María José Guerrero werden in den kommenden Wochen auf den Balearen höhere Temperaturen als normal üblich erwartet. Allerdings muss auch weiterhin mit Niederschlägen und in den höheren Lagen sogar mit Schneefall gerechnet werden. Die aktuellen Vorhersagen basieren auf den Zeitraum 1991 bis 2020.