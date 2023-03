Das spanische Militär hat an diesem Dienstag die Luft-, Land- und Seestreitkräfte der Armee auf Mallorca aktiviert. Dazu gehören insgesamt rund 2000 Soldatinnen und Soldaten, die sich bis zum kommenden Freitag für Einsätze bereithalten müssen. Hintergrund der Aktion ist die Großübung "Eagle Eye 23-01", die in dieser Woche auf den Balearen zu Land, Luft und zu Wasser abgehalten wird und mit der die Einsatzbereitschaft des Militärs auf die Probe gestellt werden soll. Im Rahmen dieser Übung wird am Mittwoch auch Spaniens König Felipe den Streitkräften auf Mallorca einen Besuch abstatten.

"Vor dem Hintergrund einer weltweiten Kriegsgefahr sehen wir unsere spanischen Streitkräfte gut aufgestellt und jederzeit bereit, mögliche Gefahren oder Angriffe, insbesondere aus dem Luftraum, abzuwehren", heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Von Spaniens wichtigster Luftwaffenbasis Torrejón de Ardoz (Madrid) haben sich sechs F18-Kampfflugzeuge auf den Weg nach Mallorca gemacht, um in den kommenden Tagen rund um die Insel Übungs- und Testflüge durchzuführen. Eigens zu Zwecken der militärischen Aktivität und des Königsbesuchs ist auch ein Luftüberwachungssystem aktiviert worden, das Drohnen im Luftraum über dem Flughafen und der Stadt Palma aufspüren kann. Die Bodentruppen werden mit verschiedenen Luftabwehreinheiten auf Ibiza vertreten sein, während die Marine mit der Fregatte "Cristóbal Colón" in Balearen-Gewässern unterwegs sein wird.