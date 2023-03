Die Gemeinde Son Servera auf Mallorca hat den Entwurf des bekannten Architekten Rafael Moneo zum Wiederaufbau der im September vergangenen Jahres bei einem Unfall zerstörten Brücke abgelehnt. Grund dafür ist, dass der "Pont d'en Calet" unter Denkmalschutz steht, und daher jegliche Veränderungen an dem Bau untersagt sind. Am 17. September des vergangenen Jahres war ein älteres deutsches Rentnerpaar mit einem Kleinwagen unfreiwillig gegen einen Pfeiler des historischen Bauwerks gefahren, das ein Wahrzeichen der Gemeinde in der Region Llevant im Inselosten ist und das bei dem Unfall teilweise zerstört wurde.

Nach dem Unfall musste der historische "Pont d'en Calet" aus Sicherheitsgründen abgebaut werden (Foto: UH). Damit trotzdem sobald wie möglich mit dem Wiederaufbau dieser charakteristischen Brücke begonnen werden kann, forderte der Gemeinderat von Son Servera jetzt vom Inselrat ein neues Gutachten und eine Reduzierung des Schutzgrades. Momentan lasse der Denkmalschutzkatalog nämlich keine Entwürfe zu, die nicht alleine der Konservierung oder Restaurierung dienen würden. Moneo, ein renommierter Architekt aus Navarra, hatte für das Bauwerk einen unvollendeten Bogen und damit quasi einen Neubau vorgeschlagen. Sein Entwurf lehnte sich optisch an die Església Nova, eine nicht fertiggestellte Kirche in Son Servera, an. Jahrzehntelang diente der "Pont d'en Calet" nach seiner Fertigstellung im Jahr 1850 als Aquädukt und versorgte die Gemeinde mit Wasser. Ähnliche Nachrichten Zwei Tote! Schwerer Motorradunfall auf Ibiza Star-Architekt will von Deutschem Unfall-Fahrer zerstörte Brücke wieder aufbauen Mehr ähnliche Nachrichten (4) Der "Pont d'en Calet" hat eine lange Geschichte und diente nach seiner Fertigstellung im Jahr 1850 zunächst als Aquädukt – hier wurde Wasser vom Font d'en Llisa zu den Zisternen im Ortskern der Gemeinde geleitet. Die ersten Reparaturen wurden 1967 vollzogen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Verhandlungen und Diskussionen innerhalb des Gemeinderats von Son Servera bezüglich der Instandhaltung und der Behebung von Mängeln. Die Bürgermeisterin der Gemeinde, Natalia Troya, erklärte, dass diese geforderte Änderung des Denkmalschutzkataloges dringend nötig sei, um mit der Restaurierung zu beginnen und auch die Einwohner der Gemeinde darauf warten würden. Für Son Severa sei die Brücke ein charakteristisches, wichtiges und identitätsstiftendes Bauwerk.